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F-47
F-47
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 7:48

Миллиардные вложения в пустыне Невады: строительство объекта для будущего господства в воздухе начато

ВВС США готовятся построить на авиабазе Неллис в Неваде крупный комплекс для испытаний истребителя шестого поколения F-47. Стоимость проекта оценивается почти в 1,06 млрд долларов. Согласно предварительному уведомлению о закупке, опубликованному 22 октября, ведомство намерено отобрать до четырех подрядчиков для проектирования и строительства инфраструктуры. Основные работы должны завершиться к марту 2031 года.

Комплекс разместится главным образом в восточной части базы. Его ядром станет здание площадью почти 10,9 тыс. кв. м, где объединят зоны аэродромного и технического обслуживания. Кроме того, предусмотрены лаборатория перепрограммирования бортовых систем, стоянка с навесами от солнца и тренажерный центр площадью около 3,8 тыс. кв. м.

В уведомлении упомянуты и дополнительные этапы, которые могут реализовать позднее: ангары для обслуживания топливных систем и антикоррозийной обработки малозаметного покрытия, а также помещения для отработки подвески вооружения и обучения техников.

Сроки и финансирование

Контракт на первый этап строительства планируется заключить в феврале 2027 года. Около девяти месяцев уйдет на проектирование и подготовительные работы, еще примерно 40 месяцев — на само строительство.

Эти сведения дополняют бюджетную заявку ВВС на 2027 финансовый год: в ней ведомство запросило 730 млн долларов на ангары и вспомогательную инфраструктуру для F-47. Именно в этом документе впервые подтвердили, что войсковые испытания самолета пройдут на Неллисе.

О программе

В марте 2025 года ВВС США выбрали Boeing разработчиком F-47. Новый истребитель должен в 2030-х годах заменить F-22 Raptor и со временем составить около 20% боевого парка ВВС. Среди заявленных преимуществ — улучшенная малозаметность, развитые средства обмена данными и радиоэлектронной борьбы.

По словам бывшего начальника штаба ВВС генерала Дэвида Оллвина, первый прототип F-47 уже собирают, а в воздух он должен подняться в 2028 году. В ведомстве придерживаются этого графика и рассчитывают провести первый полет до окончания полномочий нынешней администрации.

Оллвин также говорил, что F-47 сможет развивать скорость свыше 2 Маха (более 2400 км/ч), а его боевой радиус превысит 1000 морских миль (около 1850 км). По дальности это заметно больше, чем у F-22 и F-35A, что важно для задач на больших расстояниях над Тихим океаном.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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