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Boeing KC-135R Stratotanker ‘80100’ (35066088644)
Boeing KC-135R Stratotanker ‘80100’ (35066088644)
© commons.wikimedia.org by Alan Wilson is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Технологии
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 19:29

Дозаправка в воздухе стала уязвимой точкой: алгоритмы перехватили контроль над оценкой мастерства пилотов

ВВС США поручат искусственному интеллекту разбирать дозаправку в воздухе

ВВС США объявили конкурс на разработку системы искусственного интеллекта, которая будет автоматически анализировать видеозаписи дозаправки в воздухе и после каждого вылета давать лётчикам объективную оценку их действий. Конкурс проводится по программе инновационных исследований малого бизнеса (Small Business Innovation Research, SBIR), система предназначена для самолётов-заправщиков KC-46 Pegasus.

Согласно документу, система будет с помощью компьютерного зрения, машинного обучения и анализа динамики полёта обрабатывать видео с камер, установленных на заправщике. Алгоритм будет отслеживать положение самолёта-приёмника, его скорость, отклонение от оси заправщика и скорость сближения, сравнивать эти параметры с эталонными и отмечать отклонения.

Главная задача — сделать оценку объективной. Сейчас качество дозаправки оценивают по наблюдениям инструкторов, самооценке лётчиков и ручному разбору видеозаписей, а это, по мнению военных, неизбежно субъективно. Новая система будет наглядно показывать результаты — с наложением данных на видео, тепловыми картами и интерактивным послеполётным разбором. Это поможет экипажам заправщиков и лётчикам самолётов-приёмников точнее понимать свои ошибки.

Систему также планируется связать с тренажёрами, средствами виртуальной и дополненной реальности и системами подготовки к выполнению заданий. Заявки принимаются до 25 ноября. ВВС рассматривают проект как пилотный: в будущем автоматическую оценку действий лётного состава можно будет распространить на всё Министерство обороны.

При этом сама система дистанционного видеонаблюдения RVS, с помощью которой оператор на KC-46 управляет топливозаправочной штангой, до сих пор дорабатывается: устраняются её технические недостатки.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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