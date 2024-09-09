Американский журналист рассказал, почему США не разрешают Украине бить по РФ

Соединенные Штаты по-прежнему не разрешают украинской армии наносить удары вглубь российской территории американским вооружением, так как Вашингтон боится последствий полномасштабного конфликта с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал американский журналист Джексон Хинкл.
Он считает, что США понимают, что на данный момент российская сторона проводит на территории Украины специальную военную операцию (СВО), однако некоторые территории уже находятся под контролем Москвы, а в ряды российской армии продолжают вступать добровольцы.
"Если спровоцировать начало Россией полномасштабной войны, это будет конец", — рассказал колумнист на полях ВЭФ-2024.
При этом Хинкл не исключает, что Североатлантический альянс будет вынужден вступить с Россией в конфликт, однако результат не будет такой, какого ждут в США. Кроме того, он считает, что в это может включиться Китай и даже Ближний Восток.
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