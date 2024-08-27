Минобороны: США перевозили образцы биоматериалов из Украины более двух тысяч раз

Соединенные Штаты после 24 февраля 2024 года свыше двух тысяч раз вывозили из Украины через Республику Молдова образцы биоматериалов. Об во вторник во время брифинга сообщил командующий войсками РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.

"За период с августа 2022 по май 2024 года было официально осуществлено более двух тысяч случаев транспортировки образцов биоматериалов через территорию Молдавии", — заявил военачальник.

По словам Кириллова, речь идет об образцах крови и тканей человека, которые направлялись из Центра общественного здоровья Украины в западные исследовательские лаборатории, которые связаны с Министерством обороны США. Позже материалы использовали в военно-биологических исследованиях, в том числе для выбора биологических агентов, которые более опасны для населения определенного региона.

Генерал-лейтенант добавил, что логистическая схема позволяет скрыть конечного получателя и отвести подозрения от Вашингтона.

Фото: flickr/mariordo59