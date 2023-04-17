Власти США имели "полный доступ" к личным сообщения пользователей социальной сети Twitter. Об этом сообщил предприниматель Илон Маск в интервью телеканалу Fox News.
Бизнесмен ответил на вопрос ведущего, заявив, что государственные органы имели фактический доступ ко всему, что происходило в социальной сети, в том числе и к личным сообщениям пользователей.
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