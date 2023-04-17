Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.04.2023 : 81,5045
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.04.2023 : 90,1637
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:22

Илон Маск: Власти США имели доступ к личным сообщениям пользователей Twitter

Власти США имели "полный доступ" к личным сообщения пользователей социальной сети Twitter. Об этом сообщил предприниматель Илон Маск в интервью телеканалу Fox News.

Бизнесмен ответил на вопрос ведущего, заявив, что государственные органы имели фактический доступ ко всему, что происходило в социальной сети, в том числе и к личным сообщениям пользователей.

Мир

Newsweek: контрнаступление Украины запланировано на 30 апреля

Об этом свидетельствуют секретные документы

Читать полностью

Bloomberg: на энергетических рынках ощущается переизбыток СПГ

Европа готовится к активной скупке ресурса

Читать полностью

Общество

"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству

Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербур﻿га, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.

Читать полностью
28 апреля стартует летний сезон на курорте

28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"

По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.

Читать полностью

Новости