Власти США имели "полный доступ" к личным сообщения пользователей социальной сети Twitter. Об этом сообщил предприниматель Илон Маск в интервью телеканалу Fox News.

Бизнесмен ответил на вопрос ведущего, заявив, что государственные органы имели фактический доступ ко всему, что происходило в социальной сети, в том числе и к личным сообщениям пользователей.