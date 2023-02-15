Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США провалились в стремлении скрыть свою причастность к террористическому акту на "Северном потоке". Об этом он сообщил во время встречи с иностранными СМИ.
"Я считаю, что [отсутствие ответа на запросы России по ходу расследования] это хамство. Это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного запада во главе с Соединенными Штатами в этой диверсии, в организации этого террористического акта", — подчеркнул дипломат.
Напомним, 8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором доказал причастность Вашингтона к диверсии на "Севером потоке".
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