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  • Опубликована сегодня в 22:06

МИД РФ: США не смогли скрыть свою диверсию на «Северном потоке»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США провалились в стремлении скрыть свою причастность к террористическому акту на "Северном потоке". Об этом он сообщил во время встречи с иностранными СМИ.

"Я считаю, что [отсутствие ответа на запросы России по ходу расследования] это хамство. Это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного запада во главе с Соединенными Штатами в этой диверсии, в организации этого террористического акта", — подчеркнул дипломат.

Напомним, 8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором доказал причастность Вашингтона к диверсии на "Севером потоке".

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