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  • Опубликована сегодня в 20:59

Макгрегор: вторжение США и Польши на Западную Украину приведет к катастрофе

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что если США и Польша вторгнутся на Западную Украину, то это приведет к столкновению с Россией и катастрофе.

Эксперт отметил, что многие граждане США обеспокоены такой возможностью, которая приведет к катастрофе.

Мир

Замглавы Пентагона: средства на поддержку Украины не безграничны

Но денег много

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Посол России в Германии раскритиковал статью в издании Welt, где приводятся призывы убийства Путина

Пробили очередное дно

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Общество

"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству

Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербур﻿га, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.

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28 апреля стартует летний сезон на курорте

28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"

По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.

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Новости