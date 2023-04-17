Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что если США и Польша вторгнутся на Западную Украину, то это приведет к столкновению с Россией и катастрофе.

Эксперт отметил, что многие граждане США обеспокоены такой возможностью, которая приведет к катастрофе.