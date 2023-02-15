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  • Опубликована сегодня в 21:57

В США признали проблему с поставками оружия на Украину

Логистические проблемы, а также работа российской артиллерии осложняет оснащение ВСУ иностранной техникой. Об этом сообщает The Washington Post.

"Если мы отправим вооружение Украине к концу марта, три главных транспортных узла, которые сейчас используются, будут полностью загружены, и мы не успеем доставить его вовремя", — приводит издание слова высокопоставленного чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Автор статьи предупреждает, что западное вооружение может просто застрять в Польше, Словакии и Румынии.

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