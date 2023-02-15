Логистические проблемы, а также работа российской артиллерии осложняет оснащение ВСУ иностранной техникой. Об этом сообщает The Washington Post.
"Если мы отправим вооружение Украине к концу марта, три главных транспортных узла, которые сейчас используются, будут полностью загружены, и мы не успеем доставить его вовремя", — приводит издание слова высокопоставленного чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
Автор статьи предупреждает, что западное вооружение может просто застрять в Польше, Словакии и Румынии.
Госдеп продолжит изымать российские активы
Полученная прибыль от акций пойдет на помощь украинскому народу в случае крайней необходимости
Резников останется на посту министра обороны по просьбе Зеленского
Ранее сообщалось о его уходе в отставку с дальнейшей заменой на Кирилла Буданова, нынешнего начальника главного управления разведки Минобороны Украины
Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус
В программу мероприятия вошли шесть российских и семь иностранных картин
Издательские дома активизируют формат саммари, или "завуалированное пиратство"
Это означает, что в дальнейшем содержание книг жанра нон-фикшн будет содержать ключевые идеи произведения без использования оригинального текста или определенных отрывков