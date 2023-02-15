Американский военный эксперт Питер Сучиу заявил, что российский модернизированный бомбардировщик Ту-169М представляет серьезную угрозу для НАТО. Об этом сообщает 19FortyFive.

Указанное изделие является тяжелым серийным самолетом боевой авиации, оно по многим показателям превосходит западные бомбардировщики.