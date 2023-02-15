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  • Опубликована сегодня в 21:25

Американский эксперт высоко оценил российские бомбардировщики

Американский военный эксперт Питер Сучиу заявил, что российский модернизированный бомбардировщик Ту-169М представляет серьезную угрозу для НАТО. Об этом сообщает 19FortyFive.

Указанное изделие является тяжелым серийным самолетом боевой авиации, оно по многим показателям превосходит западные бомбардировщики.

"Он способен нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, которые могут уничтожать цели в отдаленных географических районах и глубоко в тылу континентальных театров военных действий", — отметил эксперт.

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