Американский военный эксперт Питер Сучиу заявил, что российский модернизированный бомбардировщик Ту-169М представляет серьезную угрозу для НАТО. Об этом сообщает 19FortyFive.
Указанное изделие является тяжелым серийным самолетом боевой авиации, оно по многим показателям превосходит западные бомбардировщики.
"Он способен нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, которые могут уничтожать цели в отдаленных географических районах и глубоко в тылу континентальных театров военных действий", — отметил эксперт.
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