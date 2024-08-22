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Глава ФБР Рэй: США сталкиваются с как никогда большим числом угроз
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Глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США

Глава ФБР Рэй: США сталкиваются с как никогда большим числом угроз

Американский государственный деятель Кристофер Рэй, который на данный момент занимает пост директора Федерального бюро расследований США, придерживается мнения, что на сегодняшний день Штаты сразу сталкиваются с как никогда большим количеством разных угроз безопасности. Об этом он информировал Associated Press.

Одно из крупнейших международных агентств информации и новостей сообщило, что американскому государственному деятелю сложно вспомнить момент за всю историю своей работы, когда одновременно появлялось такое большое количество разных опасностей. О каких-то определённых проблемных местах Кристофер Рэй не стал уведомлять. Однако он акцентировал внимание на том, что федеральное правоохранительное агентство и орган внутренней разведки и контрразведки ФБР нуждается в помощи частного сектора для выяснения обстоятельств, которые касаются кибернетических атак, включая избирательную инфраструктуру, штаб и кандидатов на пост главы государства.

Кроме того, директор Федерального бюро расследований отметил внешние опасности, которые связаны с применением ИИ.

Фото: CNBC / Federal Bureau of Investigation (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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