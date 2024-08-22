Глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США

Американский государственный деятель Кристофер Рэй, который на данный момент занимает пост директора Федерального бюро расследований США, придерживается мнения, что на сегодняшний день Штаты сразу сталкиваются с как никогда большим количеством разных угроз безопасности. Об этом он информировал Associated Press.

Одно из крупнейших международных агентств информации и новостей сообщило, что американскому государственному деятелю сложно вспомнить момент за всю историю своей работы, когда одновременно появлялось такое большое количество разных опасностей. О каких-то определённых проблемных местах Кристофер Рэй не стал уведомлять. Однако он акцентировал внимание на том, что федеральное правоохранительное агентство и орган внутренней разведки и контрразведки ФБР нуждается в помощи частного сектора для выяснения обстоятельств, которые касаются кибернетических атак, включая избирательную инфраструктуру, штаб и кандидатов на пост главы государства.

Кроме того, директор Федерального бюро расследований отметил внешние опасности, которые связаны с применением ИИ.

Фото: CNBC / Federal Bureau of Investigation (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)