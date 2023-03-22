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  • Опубликована сегодня в 10:50

В МИД РФ предостерегли США от полетов беспилотников над Черным морем

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты "нарываются" на контрмеры. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о провокационных полетах беспилотников у государственных границ России. Рябков отметил, что это не сможет поколебать решимость России в обеспечении собственной безопасности.

Дипломат предостерег Вашингтон от попыток испытывать терпение Москвы.

Напомним, ранее Соединенные Штаты заявили о том, что продолжат полеты БПЛА над Черным морем.

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