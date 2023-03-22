Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты "нарываются" на контрмеры. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о провокационных полетах беспилотников у государственных границ России. Рябков отметил, что это не сможет поколебать решимость России в обеспечении собственной безопасности.

Дипломат предостерег Вашингтон от попыток испытывать терпение Москвы.

Напомним, ранее Соединенные Штаты заявили о том, что продолжат полеты БПЛА над Черным морем.