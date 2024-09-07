В США нанимают военных лётчиков для обучения ВСУ на авиабазе в Румынии

В США ищут лётчиков для обучения ВСУ управлению F-16 на авиабазе в Румынии

Американский подрядчик в оборонной области Draken International осуществляет рекрутинг экс-лётчиков в Штатах для задействования их на авиационной базе в Румынии, где на данный момент идёт подготовка солдат Украины к работе с самолётами F-16. Об этом информирует агентство РИА Новости.

Американская частная военная организация Draken International, предоставляющая тактические истребители, опубликовала на собственном сайте вакансии пилота-инструктора американского лёгкого истребителя четвёртого поколения F-16, механиков и разбирающихся в инженерном обслуживании данного летательного аппарата специалистов. В соответствии с информацией сайта, организация ответственна за управление работой учебной базы по подготовке лётчиков, которые могли бы работать с F-16 в государстве в Юго-Восточной Европе — Румынии.

Важно отметить, что Draken International опубликовала вакансии исключительно на сайте. На портале её европейского подразделения информация отсутствует. Основная часть вакансий была размещена в прошлом месяце.

Фото: Flickr / U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Siuta B. Ika (Public Domain Dedication)