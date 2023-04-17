Утечка секретных документов Пентагона стала серьезным ударом для киевского режима перед предполагаемым контрнаступлением. Об этом сообщает колумнист The Australian Кэмерон Стюарт.

Также данный факт, по мнению эксперта, подорвал доверие к Соединенным Штатам. Кроме того, стало понятно, что на самом деле думает Вашингтон о происходящем на Украине.

США не видят в ближайшем будущем перспективы мира на Украине, а также "явного победителя". Также Вашингтон сомневается в том, что ВСУ смогут нанести серьезные потери российским вооруженным силам или захватить значимые территории.