Утечка секретных документов Пентагона стала серьезным ударом для киевского режима перед предполагаемым контрнаступлением. Об этом сообщает колумнист The Australian Кэмерон Стюарт.
Также данный факт, по мнению эксперта, подорвал доверие к Соединенным Штатам. Кроме того, стало понятно, что на самом деле думает Вашингтон о происходящем на Украине.
США не видят в ближайшем будущем перспективы мира на Украине, а также "явного победителя". Также Вашингтон сомневается в том, что ВСУ смогут нанести серьезные потери российским вооруженным силам или захватить значимые территории.
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