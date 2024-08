Отставной американский разведчик Скотт Риттер считает, что в случае начала ядерной войны с Россией Соединенные Штаты потерпят поражение. По его мнению, российские военные силы способны нанести сокрушительный удар по США, уничтожив их ядерные силы еще до запуска.

Риттер отметил, что Россия недавно модернизировала свой арсенал, внедрив гиперзвуковые ракеты, которые могут за несколько минут достичь берегов США и уничтожить ракетные шахты. В то же время ядерные силы США сильно устарели и не смогут противостоять потенциальному противнику.

Эксперт подчеркнул, что российские гиперзвуковые ракеты представляют собой значительную угрозу для США, поскольку они могут преодолеть любую систему противоракетной обороны. Это означает, что США не смогут защититься от российского ядерного удара.

В России неоднократно заявляли, что не имеют агрессивных планов в отношении США и других государств Североатлантического альянса.

Однако в Кремле отметили, что НАТО ведет себя деструктивно и агрессивно, стремясь к конфронтации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.

Фото: commons.wikimedia.org (This work is in the public domain)