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Нарышкин: США пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности
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В СВР обвинили США в нарушении международной безопасности из-за ЯО

Нарышкин: США пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности

США из-за своей политики в сфере ядерного оружия предпринимают попытки внести дисбаланс в систему международной безопасности. Соответствующее заявление сделал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Он напомнил о том, что уроки Второй мировой войны и холодной войны быстро забываются странами, которым это сейчас выгодно. По его словам, сейчас различные "тоталитарно-либеральные режимы Запада" пытаются навязать свои правила и волю другим государствам и в ядерной сфере.

"Соединённые Штаты пытаются внести дисбаланс в систему международной безопасности, веря в свою безнаказанность", — заявил Нарышкин.

Директор СВР подчеркнул, что Вашингтон делает подобное, как это было несколько десятилетий назад, а также напомнил, что США вышли из договора о противоракетной обороне и соглашения по иранской ядерной программе.

Фото: commons.wikimedia.org/Svklimkin

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