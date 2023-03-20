Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал решение МУС об ордере на арест для президента России Владимира Путина нелегитимным. Об этом сообщает Sky News.
"Это крайне опасный институт, и я думаю, что действия МУС потенциально препятствуют достижению дипломатического решения на Украине", — отметил Болтон.
Напомним, ранее, 17 марта, досудебная палата МУС, решения которой для России ничтожны, выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
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