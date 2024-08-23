Антонов: США могут "по щелчку пальцев" прекратить нападение ВСУ на Курскую область

Соединенные Штаты обладали информацией о собирающемся нападении украинской армии на Курскую область. Вашингтону достаточно "щелчка пальцев", чтобы ВСУ остановили свою операцию в российском регионе. Такое заявление в эфире "Первого канала" озвучил посол России в США Анатолий Антонов.

"Если бы США не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые люди — женщины, дети, старики — достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцев", — заявил российский дипломат.

Кроме того, Антонов добавил, что согласно информации от разных источников, при нелегитимном президенте Владимире Зеленском около тысячи американских военных специалистов находятся в качестве советников.

При этом российский посол в США добавил, что ни одно действие Киева не может происходить без отмашки из Вашингтона. Поэтому Антонов выразил уверенность, что американское руководство было в курсе намеченной Киевом операции.

По словам посла, Украину за свои действия ждет суровое наказание, так как Владимир Путин уже знает как ответить Киеву за вылазку ВСУ в Курскую область.

Операция по уничтожению ВСУ в российском регионе по-прежнему продолжается с 6 августа. ПО данным Минобороны России, украинская армия потеряла в Курской области уже свыше 4000 военнослужащих, а также десятки единиц военной техники.

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