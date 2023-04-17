Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что ресурсы для военной помощи Украины не безграничны. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник отметил, что объем средств, выделенный на поддержку киевского режима, экстраординарный, но он не является безграничным.

Напомним, 16 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об уверенности, что администрации президента США хватит средств на поддержку Украины до конца сентября 2023 года, когда в стране завершится текущий финансовый год.