Шериф в США уличил Харрис в введении общества в заблуждение

Шериф округа Тулар и кандидат от 20-го избирательного округа Калифорнии в Конгресс Майк Будро изобличил члена Демократической партии Соединённых Штатов Америки Камалу Харрис в предоставлении обществу ложной информации относительно собственных заслуг в противостоянии криминальным организациям, занимающимся операциями по нелегальной торговле наркотиками, и в вопросе о нелегалах в период её работы в прокуратуре. Об этом информирует американский канал Fox News.

Уже много раз во время своих выступлений 49-ый вице-президент Соединённых Штатов Америки заявляла обществу о том, что она противостояла наркотрафику и нелегальной миграции в тот период своей жизни, когда работала в калифорнийской прокуратуре.

Майк Будро заявил, что новую кандидатку на пост президента США никогда не волновали криминальные организации, занимающиеся операциями по нелегальной торговле наркотиками, и она ничего не предприняла для того, чтобы остановить нелегальный поток мигрантов. По его словам, Камала Харрис предоставляет обществу дезинформацию и вводит таким образом их в заблуждение. Он также добавил, что в период её деятельности в прокуратуре она старалась избегать коммуникаций с офисом шерифа.

Фото: Flickr / U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)