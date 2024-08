Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о прогрессе в сотрудничестве

Главы Соединённых Штатов Америки, Японии и Республики Кореи сообщили об огромном прогрессе в совместной работе между тремя государствами после организации в прошлом году трёхсторонней международной встречи глав стран в загородной резиденции президента Штатов Кэмп-Дэвиде. Об этом информировали на сайте официальной резиденции американского лидера, расположенной в Вашингтоне.

Как сообщили в заявлении главы данных стран, за прошедший с момента саммита год они осуществили общие мероприятия боевой учёбы, заключили трёхстороннее рамочное соглашение о совместной работе в области безопасности, а также добились некоторого успеха в сопротивлении Северной Кореи.

На официальном сайте сказано, что главы Японии, Южной Кореи и США акцентируют на огромном успехе в рамках их совместной деятельности за прошедший год после встречи в загородной резиденции президента США.

Кроме того, они подчеркнули своё желание усилить совместную работу в области безопасности, в экономической, инновационно-технологической среде и отрасли, организующей и обеспечивающей охрану здоровья.

Фото: Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)