Ни 49-ый вице-президент Камала Харрис, ни 45-ый президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не способны уладить конфликт на Украине. Однако стремление сделать это больше у бывшего американского лидера. Об этом информировал агентство РИА Новости активист направленной против военных действий организации Chicago Area Peace Action Шон Рэйнольдс.

Как отмечается, активист участвовал в массовом шествии около спортивной арены United Center, расположенной в Чикаго, Иллинойс. Именно в этом месте на сегодняшний день проходит съезд демократов. На данном публичном выражении общественно-политических настроений он заявил, что не верит, что бывший американский лидер и республиканец или новая кандидатка в президенты от демократов способны прекратить вооружённый конфликт на Украине. Однако, по его мнению, Трамп проявляет больший интерес. При этом Шон Рэйнольдс предположил, что бывший глава Соединённых Штатов Америки так делает исключительно потому, что хочет потом начать вооружённый конфликт с Китайской Народной Республикой.

Кроме того, активист заявил о своей абсолютной уверенности в том, что Российская Федерация победит в конфликте на Украине. Он также добавил, что такой исход событий будет весьма выгоден для столицы Соединённых Штатов и даже более выгоден, чем для российской столицы. По его словам, США свергли украинское правительство для того, чтобы втянуть это государство в конфликт с Российской Федерацией, чтобы угрожать ей расширением Организации Североатлантического договора до такого уровня, чтобы никто не в состоянии был бы смириться с этим. Шон Рэйнольдс придерживается мнения, что Штаты пользовались Украиной для того, чтобы сделать РФ слабой, а на последствия от вооружённого конфликта США было всё равно.

Однако, по словам активиста, украинская сторона не способна одержать победу. Всё происходящее, думает Шон Рэйнольдс, ведёт к началу вооружённого конфликта с применением оружия массового поражения. Такой расклад приведёт к губительным последствиям для самой Украины.

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