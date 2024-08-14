США взяли в заложники Совбез ООН, заявил Полянский

США, не позволяющие случиться каким-либо действиям, которые направлены на прекращение боевых действий в Газе, взяли в заложники СБ ООН. Такое мнение высказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, информирует российское агентство РИА Новости.
По его мнению, из-за потакания Израилю со стороны Соединённых Штатов Америки постоянно действующий орган, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности, всё ещё не смог высказать понятную реакцию по поводу наращивания вооружений в ближневосточном регионе. Российский дипломат заявил, что СБ ООН всё больше начинает выглядеть как неактивный и неспособным наблюдатель, который единственное, что ещё может делать — это просто подтверждать ещё большее состояние упадка и символически демонстрировать свою озабоченность по этому вопросу.
Полянский добавил, что более десяти членов СБ ООН, по сути, находятся в заложниках у Соединённых Штатов, которые не позволяют произойти любым действиям, которые направлены на прекращение боевых действий.
Кроме того, Полянский высказал серьёзную критику по поводу недавно принятой Совбезом резолюции, которая подразумевает постепенное прекращение боевых действий на территории Ближнего Востока. Свою критику он объяснил тем, что ни один из этапов резолюции так и не был воплощён в жизнь.
Фото: Flickr / U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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