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WSJ: Байден покидает президентский пост, оставляя после себя печальное наследие
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WSJ: покидающий пост Байден оставляет после себя печальное наследие

WSJ: Байден покидает президентский пост, оставляя после себя печальное наследие

46-ой глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден, чей президентский срок скоро завершится, оставляет после себя печальное наследие. Однако этого можно было избежать, если бы он воплощал в жизнь свои предвыборные обещания и не был таким эгоистом. Об этом написала американская деловая газета Wall Street Journal.

Как пишет издание, такова судьба действующего американского лидера, о котором большая часть граждан Соединённых Штатов Америки отзываются как о неудачнике и придерживаются мнения, что Байден двигался в направлении проигрыша в матче-реванше с 45-ый президентом США Дональдом Трампом. Это весьма печальный результат для президенства, которое могло бы быть совершенно иным в случае, если нынешний глава Штатов осуществил собственное обещание, данное им перед избранием на пост главы государства, — объединить США. В ходе своего правления Байден поступил с точностью до наоборот.

В газете придерживаются мнения, что внешнеполитическое наследие действующего американского лидера не станет исчерпывающим до тех пор, пока не станет понятно, как раскрываются конфликты на Украине и в ближневосточном регионе. При этом сообщается, что его "позорный уход" из государства в Центральной Азии — Афганистана был показателем национальной слабости, которая воодушевила всех недоброжелателей Штатов по всему миру.

В американской деловой газете назвали данную статью "Печальное наследие Джо Байдена".

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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