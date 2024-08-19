46-ой глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден, чей президентский срок скоро завершится, оставляет после себя печальное наследие. Однако этого можно было избежать, если бы он воплощал в жизнь свои предвыборные обещания и не был таким эгоистом. Об этом написала американская деловая газета Wall Street Journal.
Как пишет издание, такова судьба действующего американского лидера, о котором большая часть граждан Соединённых Штатов Америки отзываются как о неудачнике и придерживаются мнения, что Байден двигался в направлении проигрыша в матче-реванше с 45-ый президентом США Дональдом Трампом. Это весьма печальный результат для президенства, которое могло бы быть совершенно иным в случае, если нынешний глава Штатов осуществил собственное обещание, данное им перед избранием на пост главы государства, — объединить США. В ходе своего правления Байден поступил с точностью до наоборот.
В газете придерживаются мнения, что внешнеполитическое наследие действующего американского лидера не станет исчерпывающим до тех пор, пока не станет понятно, как раскрываются конфликты на Украине и в ближневосточном регионе. При этом сообщается, что его "позорный уход" из государства в Центральной Азии — Афганистана был показателем национальной слабости, которая воодушевила всех недоброжелателей Штатов по всему миру.
В американской деловой газете назвали данную статью "Печальное наследие Джо Байдена".
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
МИД: РФ предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»
Российская Федерация официально предъявила Федеративной Республике Германии претензии по разбирательству в подрыве "Северных потоков". Теперь РФ пытается достичь переговоров об осуществлении ФРГ своих международных обязательств в сфере борьбы с терроризмом. Об этом информировал агентство РИА Новости российский дипломат Олег Тяпкин.
Байден: заключение сделки по прекращению огня в Газе ещё возможно
46-ой глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден сообщил, что работа над сделкой по прекращению боевых действий и обмену заложниками между Израилем и палестинской политической и военной организацией ХАМАС всё ещё находится в процессе. По мнению американского лидера, её заключение ещё, вполне вероятно, может произойти. Об этом он информировал сотрудников средств массовой информации официальной резиденции США.
Верку Сердючку раскритиковали за русский язык на концерте в Днепре
На концерте в Днепре украинский певец Андрей Данилко, широко известный под псевдонимом Верка Сердючка, оказался в центре неприятного инцидента.
Алексей Михайловский признался, что вмешался в отношения Бузовой и Третьякова
Продюсер известного реалити-шоу "Дом-2" Алексей Михайловский рассказал, что сыграл ключевую роль в расставании Ольги Бузовой и Романа Третьякова.