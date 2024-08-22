Пропалестинские активисты вышли на демонстрацию в Чикаго

Некоторое количество действующих в интересах Палестины и поддерживающих её активистов снова вышли на массовое шествие около места, где на данный момент проходит съезд членов Демпартии Соединённых Штатов. Об этом информирует журналист агентства РИА Новости.

Как сообщается, настал предпоследний день съезда демократов, но пропалестинские участники публичного выражения общественно-политического настроения не перестают прикладывать усилия для того, что расшатать ситуацию прямо на глазах членов съезда и сотрудников средств массовой информации. Многие из демонстрантов явились с собственными плакатами, на которых написаны различного рода лозунги, например, "Кровь палестинских детей — на вас". Участники массового шествия требуют от членов Демократической партии предпринять необходимые действия для окончания боевых действий в Газе.

На данный момент в Чикаго можно заметить большое количество сотрудников правоохранительных органов и спецслужб Соединённых Штатов Америки. По словам работников полиции, они выражают готовность к любым инцидентам.

Фото: Flickr / Wally Gobetz (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)