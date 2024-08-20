Протестующие пытались прорваться на съезд Демпартии США в Чикаго

Принявшие участие в массовом шествии американцы прикладывают усилия для того, чтобы прорваться через ограждения, которые разделяют их от места проведения съезда демократов в третьем по численности населения городе в США — Чикаго. Об этом информирует журналист агентства РИА Новости.

Некоторые участвующие в публичном выражении общественно-политических настроений американцы смогли перебраться через первую из двух оград. После этого они встретились непосредственно с работниками полиции. Остальные же участники, которые остались за преградами, прикладывают усилия для того, чтобы растрясти и опрокинуть защитные сооружения.

На данный момент работники правоохранительных органов стараются вывести через ограждения участников массового шествия, которые становятся всё ближе к членам Демпартии Соединённых Штатов Америки. Полиция задействовала вертолёт.

Фото: Flickr / yashmori (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)