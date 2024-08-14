В США забили тревогу из-за хода РФ и КНР

Общие военные учения Российской Федерации и Китайской Народной Республики начинают сильно беспокоить столицу Соединённых Штатов Америки. Об этом информирует американская ежедневная газета New York Times.
В материале издания говориться, что увеличившееся военное взаимодействие РФ и КНР начинает сильно тревожить Штаты. В материале аргументировали это беспокойство тем, что стратеги Соединённых Штатов Америки не готовы к подобному растущему взаимодействию данных государств.
Издание также акцентирует на том, что общий план действий Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение долгого времени не принимал во внимание возможность партнёрства Российской Федерации и Китайской Народной Республики в военной сфере. Такое взаимодействие между этими двумя государствами может стать сильным противовесом действующим в интересах США блокам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, информирует газета.
Фото: website of the President of the Russian Federation / Kremlin.ru (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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