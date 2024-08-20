В случае если Соединённые Штаты Америки примут участие сразу в трёх вооружённых конфликтах, то они определённо потерпят поражение. Об этом информирует китайская газета Global Times.

Как заявили в китайском издании, специализирующемся на освещении международных событий, государства, которые когда-либо пытались поучаствовать в вооружённых конфликтах сразу на нескольких фронтах, в большинстве случаев терпели поражение. Кроме того, авторы материала уверяют, что для столицы Соединённых Штатов Америки помощь Украине уже очень негативно отражается на запасе ресурсов. В газете также напомнили, что после начала вооружённого конфликта между Израилем и независимым частично признанным государством на Ближнем Востоке — Палестиной, большое количество боеприпасов, которые изначально планировали направить столице и крупнейшему по населению городу Украины, были в итоге отправлены Израилю. При таком раскладе США подвергают себя опасности так как есть вероятность, что они не справятся с разжигаемым ими же конфликтом в АТР.

В газете отметили, что в случае вступления Соединённых Штатов Америки одновременно в три вооружённых конфликта их военно-промышленный комплекс будет успешно развиваться, но государство в целом почувствует на себе всю тяжесть страданий.

Фото: commons. wikimedia. org / Mark lindamood (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)