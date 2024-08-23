Российская Федерация встревожена по поводу новостей о том, что власти Соединённых Штатов подготавливают новые обыски против собственных граждан, которые сотрудничают со средствами массовой информации РФ, началась "охота за ведьмами". Об этом информировал чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов.

Не так давно американское издание New York Times со ссылкой на источники информировало о том, что власти Соединённых Штатов запустили крупное расследование против собственного народа, людей, которые, как утверждается, взаимодействуют со средствами массовой информации Российской Федерации. Против американцев подготавливают очередные обыски и уголовные обвинения.

Постоянный наблюдатель России при Организации американских государств заявил, что началась самая что ни на есть настоящая охота на ведьм. Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что ни к чему положительному эти действия не приведут. Кроме того, происходящее не укрепить народ США. Это сделает общество Штатов только более разъединённым. Российский политический деятель объяснил, что это тревожит Российскую Федерацию, потому что Штаты — большое государство, это постоянный член Совета Безопасности, это страна, владеющая внушительным запасов оружия массового поражения. От того, в чьих руках это будет находиться, кто будет этим руководить, зависит мир и жизнь многих людей, подытожил он.

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