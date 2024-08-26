В США пожаловались на устаревание ядерного арсенала

Арсенал ядерных ракет в Соединенных Штатах, а также связанная с ним инфраструктура значительно устарели и нуждаются в переоснащении. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свои источники.

"Недавно чиновники из американских войск и их подрядчики сказали, что усилия по продлению срока эксплуатации существующего оружия и структур уперлись в потолок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прогнозируемый 10-летний срок эксплуатации ядерных ракет, которые расположены внутри около 450 пусковых шахт, истек десятилетия назад. Кроме того, автор написал, что подземные командные центры, которые управляются ракетами, должны быть перестроены.

Ссылаясь на представителей Военно-воздушных сил (ВВС) США, в публикации говорится о том, что техобслуживание занимает вдвое больше времени. Раньше на это уходило два или три часа.

Фото: United States Navy/U.S. Navy photo courtesy of Huntington Ingalls Industries by John Whalen/Released