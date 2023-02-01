США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму $2,2 млрд, в который, как ожидается, войдут ракеты большей дальности. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники в Белом доме.
Агентство не уточняет, о каких именно ракетах идет речь. Ожидается, что очередной транш будет включать в себя боеприпасы для Новый пакет будет включать в себя боеприпасы для зенитного ракетного комплекса NASAMS, системы противовоздушной обороны Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker.
Ранее американское военное ведомство выделило Украине военную помощь на $2,5 млрд.
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