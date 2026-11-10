Кибербезопасность под угрозой: Пентагон лихорадочно перестраивает защиту перед квантовым прорывом

США начали переводить государственные информационные системы на постквантовую криптографию (PQC) — алгоритмы шифрования, устойчивые к взлому с помощью квантовых компьютеров. Согласно указу президента США от 22 июня, федеральные ведомства должны до 31 декабря 2030 года перевести на новые алгоритмы обмен ключами шифрования в особо важных и критически значимых системах. Для электронных цифровых подписей срок установлен до 2031 года.

Главную угрозу специалисты видят в тактике "собери сейчас — расшифруй потом" (harvest now, decrypt later). Как пояснил вице-президент по кибербезопасности компании General Dynamics Information Technology (GDIT) Мэтт Макфадден, противник может годами копить перехваченные зашифрованные данные, чтобы прочитать их, когда квантовые компьютеры сделают нынешние методы шифрования уязвимыми.

С какими трудностями столкнулся Пентагон

Для Министерства обороны США переход оказался особенно сложным по нескольким причинам.

Инвентаризация и зависимость от поставщиков. Прежде чем менять алгоритмы, нужно провести полный аудит ИТ-инфраструктуры — приложений, устройств и сетей — и заново их сертифицировать. Задачу осложняют сильная зависимость от сторонних поставщиков и необходимость согласовывать действия по всей цепочке поставок.

Прежде чем менять алгоритмы, нужно провести полный аудит ИТ-инфраструктуры — приложений, устройств и сетей — и заново их сертифицировать. Задачу осложняют сильная зависимость от сторонних поставщиков и необходимость согласовывать действия по всей цепочке поставок. Криптографическая гибкость. В Командовании ВВС США в зоне Тихого океана (PACAF) подчёркивают: системы нужно строить так, чтобы методы шифрования можно было быстро заменить без ущерба для выполнения боевых задач.

В Командовании ВВС США в зоне Тихого океана (PACAF) подчёркивают: системы нужно строить так, чтобы методы шифрования можно было быстро заменить без ущерба для выполнения боевых задач. Нехватка времени на модернизацию. Капитан 1-го ранга Виктор Тейлор из Тихоокеанского флота ВМС США отметил, что из-за более длительных походов кораблей и учащения кризисов время на модернизацию корабельных систем сократилось с 9-12 месяцев до 45 дней. Поэтому флоту придётся обновлять системы по модулям и пересмотреть порядок управления конфигурациями.

Когда наступит "Q-Day"

Технический директор компании Quantum Sky Питер О'Донохью считает, что Q-Day — момент, когда квантовые компьютеры смогут взламывать современные шифры, — может наступить уже в ближайшие пять лет. По его мнению, переход на PQC можно встроить в текущие программы модернизации сетей Пентагона. При этом каждое подразделение должно само оценить свои риски и решить, какие системы обновлять в первую очередь.