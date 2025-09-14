Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ford Focus
Ford Focus
© commons.wikimedia.org by Ford Motor Company is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:46

Почему роуд-трипы стали символом американской мечты

Роуд-трипы в США объединяют природу, культуру и свободу дорог

Америка — страна, где дорога давно стала частью культуры. Автомобильные путешествия позволяют увидеть контрастные ландшафты: от океанских побережий до пустынь и гор. Роуд-трип по США — это не просто перемещение, а символ свободы.

Трасса №66

Легендарный маршрут от Чикаго до Лос-Анджелеса. Он проходит через восемь штатов и стал символом "американской мечты". Туристы останавливаются в мотелях, diners и маленьких городках, чтобы почувствовать дух середины XX века.

Тихоокеанское побережье (Highway 1)

Маршрут вдоль Тихого океана считается одним из самых живописных в мире. Он соединяет Калифорнию с северными штатами, проходя через Сан-Франциско, Биг-Сур и Орегон. Здесь путешественников ждут океанские виды, скалы и серпантины.

Восточное побережье

Поездка от Бостона до Майами открывает контрасты Атлантического побережья. В маршруте — мегаполисы Нью-Йорк и Вашингтон, пляжи Флориды и исторические города Новой Англии.

Национальные парки

Популярные внутренние маршруты включают "Большое кольцо" Юго-Запада с Гранд-Каньоном, Монумент-Вэлли и парками Юты. Эти дороги показывают дикие пейзажи, знакомые по фильмам и открыткам.

Южные дороги

Маршрут по южным штатам ведёт через Техас, Луизиану и Новый Орлеан. Здесь путешественников ждут джаз, барбекю и культура американского Юга.

Атмосфера дороги

Роуд-трип в США — это не только пейзажи, но и ощущения. Ночные мотели, завтраки в закусочных, бензоколонки и бесконечные трассы создают атмосферу, которую невозможно перепутать с чем-то другим.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

РСТ зафиксировал рекордный рост популярности Крыма в бархатный сезон 2025 года вчера в 21:16

Сентябрьский бум: почему курорты Крыма переживают настоящий бархатный расцвет

Спрос на отдых в Крыму осенью 2025 года вырос до 60%. Эксперты объясняют рост доступными ценами и устойчивым интересом к курортам полуострова.

Читать полностью » Блогер Тим назвал ночную жизнь Бангкока разочарованием вчера в 20:19

Бангкок под огнём критики: блогер жёстко прошёлся по “ночной столице Азии”

Ирландский тревел-блогер раскритиковал Бангкок, назвав его «унылым ток-шоу для пьяных пенсионеров». Туристы, по его словам, выглядят жалко.

Читать полностью » Экономист Балынин: самый выгодный месяц для отпуска россиян — октябрь вчера в 19:19

Экономисты подсчитали: отпуск в каком месяце принесёт больше денег

Экономист подсчитал, когда выгоднее брать отпуск в конце года. Октябрь приносит больше выплат, ноябрь — самый невыгодный из-за праздников.

Читать полностью » Королевский дворец и улочки Гамла Стана остаются главной достопримечательностью Стокгольма вчера в 18:29

Стокгольм с высоты башен и с воды: город, который раскрывается с разных сторон

Погрузитесь в магию Стокгольма с его уникальными музеями, историческими уголками и красивейшими природными местами — 10 секретных локаций ждут вас!

Читать полностью » На гонку MotoGP в Муджелло в 2025 году приехали 166 тысяч зрителей, среди них Киану Ривз вчера в 17:23

Муджелло не спит: тосканские ночи превращаются в карнавал шума и страсти

Занимательная атмосфера Тосканы во время MotoGP: шум, вечеринки и дикие приключения в каждой детали. Узнайте, что делает Муджелло таким особенным.

Читать полностью » Национальный парк Гуанахакабибес на Кубе привлекает туристов лагунами и коралловыми рифами вчера в 15:13

Куба живёт в прошлом и будущем одновременно: почему туристы сходят с ума от этих контрастов

Откройте для себя Кубу, где колониальное прошлое и яркая современность создают уникальный маршрут! Шестидневное путешествие за 82 200 рублей подарит незабываемый опыт.

Читать полностью » Туроператоры: в сентябре 2025 года в Турции нет горящих туров из-за высокой загрузки отелей вчера в 14:40

Турция осенью без скидок: бархатный сезон превратился в гонку за свободный номер

Узнайте, почему в сентябре 2025 года цены на туры в Турцию остались высокими. Отели загружены, а 'горящие' предложения исчезли — в чём причина?

Читать полностью » АТОР: туры в Таиланд из Москвы зимой 2025–2026 стоят от 204 тысяч рублей вчера в 13:38

Как сэкономить на зимнем отдыхе в Таиланде: секрет — в выборе города вылета

Статистика роста цен на туры в Таиланд на зиму 2025-2026 может шокировать россиян. Средние суммы варьируются от 150 до 215 тыс. рублей — изучите детали.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Скорпилева предупредила об осенней аллергии на помидоры, арбузы и ягоды
Спорт и фитнес

Дарья Князева, специалист по функциональным тренировкам, рассказала о массаже головы для спокойного сна
Авто и мото

Hyundai снизила цены на модели Alcazar, Tucson и Verna в Индии из-за изменений в налогах
Красота и здоровье

Остановка сердца из-за таблеток: как дигоксин и фуросемид становятся смертельным дуэтом
Дом

Стеклянные контейнеры безопаснее пластиковых для хранения продуктов
Дом

Контейнеры для хранения продуктов выбирают по материалу и назначению
Еда

Картошка гармошка с беконом в духовке сохраняет сочность и хрустящую корочку
Авто и мото

АвтоВАЗ представит новые комплектации Lada Vesta с улучшенным комфортом и безопасностью осенью 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet