Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гольф карт
Гольф карт
© commons.wikimedia.org by Great Smoky Mountains National Park from Gatlinburg, TN is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:34

Сотни миллионов визитов: феномен популярности парков в США

Национальные парки США ежегодно принимают сотни миллионов туристов

Система национальных парков США — это не только охрана природы, но и огромный социальный феномен. Каждый год сотни миллионов человек совершают визиты в охраняемые территории, делая их одним из самых популярных направлений туризма в стране.

Масштабы популярности

По данным последних лет, совокупное число визитов в национальные парки США превышает 300 миллионов в год. Это сопоставимо с населением страны и говорит о том, что практически каждый американец хотя бы раз в год выбирает парк для отдыха.

Почему так популярно

Причины массовой популярности кроются в сочетании доступности и уникальности. Парки остаются открытыми для всех, предлагая разные форматы: от лёгких прогулок и кемпинга до альпинизма и сафари. Для многих семей визит в парк — традиция, передающаяся из поколения в поколение.

Лидеры по посещаемости

Некоторые парки ежегодно принимают десятки миллионов туристов. В их числе — Грейт-Смоки-Маунтинс, Гранд-Каньон, Рокки-Маунтин и Йеллоустон. Эти места стали национальными символами и визитными карточками США.

Экономический эффект

Популярность парков приносит пользу не только туристам, но и местной экономике. Миллионы гостей создают рабочие места, поддерживают гостиничный бизнес, рестораны и транспорт. Считается, что каждый доллар, вложенный в систему парков, возвращается в экономику в многократном размере.

Народное наследие

Национальные парки США стали частью американской культуры. Они сочетают природу, историю и доступность, что делает их символом общих ценностей. Сотни миллионов визитов — показатель того, что идея, рождённая ещё в XIX веке, стала по-настоящему народной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Более 600 световых скульптур украсят зоопарк Жюркес в Нормандии сегодня в 2:16

В Нормандии готовят маршрут в полтора километра огней — посетители не верят своим глазам

Зоопарк Жюркес готовит для гостей уникальное зрелище: более 600 световых скульптур превратят парк в "Джунгли огней" и подарят атмосферу сказки.

Читать полностью » Журнал Amusement Today: Europa-Park снова возглавил мировой рейтинг парков развлечений сегодня в 1:17

Этот немецкий парк снова вошёл в мировую историю — причина ошеломляет

Europa-Park отметил 50-летие победой на Golden Ticket Awards. Жюри назвало его лучшим парком развлечений и отметило уникальные аттракционы.

Читать полностью » Ментон в Приморских Альпах назван аутентичным курортом Ривьеры сегодня в 0:26

Французская Ривьера изменилась: туристы открыли город без показной роскоши

Ментон на Лазурном берегу удивляет своей аутентичностью и спокойной элегантностью, предлагая альтернативу шумным курортам Канн и Монако.

Читать полностью » Россияне за границей используют eSIM и Google Meet вместо WhatsApp и Telegram вчера в 23:26

После блокировок мессенджеров: туристы ищут новые способы общения за границей

После блокировок звонков россияне массово ищут альтернативы. В поездках за границей туристы выбирают eSIM, незаблокированные мессенджеры или вовсе отказываются от связи.

Читать полностью » Из-за проблем с Испанией россияне чаще выбирают визы во Францию и Италию вчера в 22:26

Отказ от Испании: россияне нашли новое направление для туризма в Евросоюзе

Слоты на подачу в визовый центр Испании разлетелись за час, а цены на сервисы выросли до 15 тыс. руб. Туристы ищут альтернативы — Францию и Италию.

Читать полностью » Юрист: туристы могут требовать компенсацию за некачественные услуги санатория вчера в 21:18

Птицы превратили отпуск на юге в кошмар: туристы требуют компенсацию

Семья из Анапы готовит жалобу в Роспотребнадзор: отдых в санатории за 350 тыс. испортили голуби над номером. Юристы оценивают их шансы в суде.

Читать полностью » Женщина требует компенсацию от вчера в 20:16

Горячий чай долетел до суда: пассажирка требует компенсацию после ожога на борту самолета

Жительница Владивостока требует от «Аэрофлота» 300 тыс. руб. за ожог чаем на борту. Суд выясняет: неисправный ли столик виноват или неосторожность пассажирки.

Читать полностью » Словакия возобновила выдачу туристических виз для россиян после трёхлетнего перерыва вчера в 19:11

Россияне дождались: спустя три года страна из ЕС вернула туристические визы

Словакия спустя три года снова принимает документы на туристические шенгены. Срок рассмотрения до 45 дней, визовый сбор около 10 тыс. руб.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Разведения гантелей лежа укрепляют грудные мышцы и улучшают симметрию — эксперты
Садоводство

Посадка груши — ошибка 90% садоводов: агрономы назвали сроки восстановления грунта
Наука

Экспедиция Legambiente и Cipra Italia выявила ускоренное таяние альпийских ледников
Авто и мото

Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% с начала 2025 года — данные аналитиков
Еда

Шеф-повар Том Харрис рассказал об альтернативных способах использования коричневого соуса
Питомцы

Эвтаназия питомцев: когда врачи считают её единственным способом избавить от боли
Красота и здоровье

Минздрав допустил смягчение правил целевого обучения студентов-медиков ко второму чтению в Госдуме
Авто и мото

ФТС: невостребованные автомобили на таможне будут передаваться государству через 30 дней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet