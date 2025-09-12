Сотни миллионов визитов: феномен популярности парков в США

Система национальных парков США — это не только охрана природы, но и огромный социальный феномен. Каждый год сотни миллионов человек совершают визиты в охраняемые территории, делая их одним из самых популярных направлений туризма в стране.

Масштабы популярности

По данным последних лет, совокупное число визитов в национальные парки США превышает 300 миллионов в год. Это сопоставимо с населением страны и говорит о том, что практически каждый американец хотя бы раз в год выбирает парк для отдыха.

Почему так популярно

Причины массовой популярности кроются в сочетании доступности и уникальности. Парки остаются открытыми для всех, предлагая разные форматы: от лёгких прогулок и кемпинга до альпинизма и сафари. Для многих семей визит в парк — традиция, передающаяся из поколения в поколение.

Лидеры по посещаемости

Некоторые парки ежегодно принимают десятки миллионов туристов. В их числе — Грейт-Смоки-Маунтинс, Гранд-Каньон, Рокки-Маунтин и Йеллоустон. Эти места стали национальными символами и визитными карточками США.

Экономический эффект

Популярность парков приносит пользу не только туристам, но и местной экономике. Миллионы гостей создают рабочие места, поддерживают гостиничный бизнес, рестораны и транспорт. Считается, что каждый доллар, вложенный в систему парков, возвращается в экономику в многократном размере.

Народное наследие

Национальные парки США стали частью американской культуры. Они сочетают природу, историю и доступность, что делает их символом общих ценностей. Сотни миллионов визитов — показатель того, что идея, рождённая ещё в XIX веке, стала по-настоящему народной.