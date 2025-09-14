Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:54

Как маркетинг в США сделал гигантские порции нормой

Размер порций в американских ресторанах связан с культурой изобилия

Многие туристы, впервые посетившие американский ресторан, удивляются: порции здесь значительно больше, чем в Европе или Азии. Но для жителей США это стало нормой, имеющей исторические и культурные причины.

Культура изобилия

Америка долго воспринималась как страна возможностей и достатка. В питании это выразилось в щедрых порциях: еда должна была символизировать гостеприимство и успех. Большие тарелки стали частью национальной культуры.

Маркетинг и конкуренция

Сети ресторанов десятилетиями соревновались за клиентов, предлагая "больше еды за те же деньги". Суперсайз-комбо, бесплатные добавки и "all you can eat" закрепили идею, что крупные порции выгоднее.

Value for money

Американцы привыкли считать, что чем больше еды за те же деньги, тем лучше покупка. Даже если часть порции останется на столе или уйдёт "в коробке", важен сам факт щедрого предложения.

Доступность продуктов

Аграрная политика США, развитое фермерство и массовое производство сделали продукты относительно недорогими. Это позволило ресторанам увеличивать порции без существенного удорожания блюд.

Влияние массового питания

Фастфуд и сетевые рестораны сыграли огромную роль. Они стандартизировали меню и сделали большие порции нормой. Теперь даже в независимых кафе клиенты ожидают увидеть тарелку, "которая кормит двоих".

Итог

Большие порции в США — это не случайность, а результат сочетания культурных привычек, маркетинга и экономики. Для американцев щедрое угощение стало привычкой, а для туристов — одним из ярких впечатлений от визита в страну.

