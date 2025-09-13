Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
тако с курицей
тако с курицей
© freepik.com by timolina is licensed under Free More info
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:26

От пиццы до такос: что подарили США разные культуры

Иммиграция сформировала гастрономическое разнообразие США

Американская кухня — это не только бургеры и хот-доги. Она стала отражением истории иммиграции. Миллионы людей, прибывших в США из разных стран, привезли с собой рецепты, которые постепенно стали частью национального меню.

Европейское влияние

Итальянцы подарили США пиццу и пасту, которые превратились в популярнейшие блюда, доступные на каждом углу. Немцы привезли сосиски и колбасы, ставшие основой хот-догов. Ирландцы распространили традиции хлеба, тушёного мяса и пива.

Мексиканская и латиноамериканская кухня

Близость к Мексике сделала такос, буррито и начос повседневной едой. В Техасе появилась отдельная кухня — текс-мекс, сочетающая американские и мексиканские вкусы. Латиноамериканские иммигранты добавили в гастрономию США специи, кукурузу и бобовые.

Азиатское влияние

Китайские рестораны стали привычной частью американских городов ещё в XIX веке. Позже японская кухня принесла суши, а корейская — барбекю и кимчи. Эти блюда сначала воспринимались как экзотика, а теперь стали нормой для миллионов американцев.

Африканское наследие

Через рабство и миграцию в американскую кухню вошли такие элементы, как жареная курица, батат, арахис и бамия. Эти продукты стали основой "soul food", связанной с афроамериканской культурой.

Современный фьюжн

Сегодня США — это страна гастрономических экспериментов. В Нью-Йорке можно встретить пиццу с азиатскими начинками, а в Лос-Анджелесе — фудтраки с корейскими тако. Фьюжн стал символом того, как разные культуры объединяются на американской земле.

Итог

Иммиграция сделала США страной, где на одной улице можно найти кухню всего мира. Это отражает главный принцип американской культуры: разнообразие и объединение в одном пространстве.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жикириса, Кашуэйра и Назаре-дас-Фариньяс: необычные города Баии для путешествий сегодня в 0:26

Туристы проходят мимо, а зря: маленькие города Баии, которые удивляют

Баия известна пляжами и Салвадором, но её настоящие сокровища скрыты в малых городах. Узнайте о пяти удивительных местах, где живёт подлинная Баия.

Читать полностью » В Бурятии ответили на инициативу Олега Дерипаски ограничить поездки вчера в 23:17

“Давайте запретим въезд в Москву?” — в Бурятии ответили на идею ограничить Байкал

Глава Бурятии Алексей Цыденов отверг идею запрета «дикого» туризма на Байкале. Вместо ограничений он предложил развивать инфраструктуру и цивилизованные условия отдыха.

Читать полностью » В Таиланде россиянка после падения у бассейна заговорила на древнерусском вчера в 22:26

Туристка упала и заговорила на древнем языке: как черепно-мозговая травма запустила “память предков”

В Таиланде россиянка после падения у бассейна потеряла память и заговорила на древнерусском. Врачи считают, что знание языка связано с её учёбой.

Читать полностью » Туроператоры начали продавать туры на Филиппины с прямыми рейсами вчера в 21:12

Филиппины возвращаются на карту: самолёт в рай вылетает осенью

С октября «ИрАэро» запускает рейсы на филиппинский Панай: из Иркутска и Благовещенска можно будет напрямую добраться до Боракая с дозаправкой в Китае.

Читать полностью » Россияне 35–54 лет чаще всего выбирают отдых в традиционных избах вчера в 20:17

Гламур уходит, избы возвращаются: как зумеры меняют формат отдыха

Отдых в стиле «избинг» набирает популярность: спрос вырос на 15%. Туристы едут в деревни и купеческие дома, но эксперты предупреждают — бизнес непростой.

Читать полностью » После пробного рейса запущено регулярное морское сообщение между Сочи и Сухумом вчера в 19:54

Раньше только КПП, теперь и море: как изменилась дорога в Абхазию

С 30 августа из Сочи в Сухум можно будет добраться на скоростном судне «Комета». Поездка займёт 2 часа, билет туда-обратно стоит от 2000 руб.

Читать полностью » Time Out Europe включил Тирану в список самых дешёвых столиц Европы для ресторанов и развлечений вчера в 18:40

Город без Шенгена: куда летят туристы, уставшие от визовых правил

Тирана, столица Албании, привлекает туристов доступными ценами, яркой культурной жизнью и уникальной кухней. Узнайте, почему стоит выбрать её для вашего отдыха!

Читать полностью » Рождественская ярмарка в Кракове пройдёт с 29 ноября 2025 по 1 января 2026 года вчера в 16:34

Глинтвейн, ярмарки и огни: когда Краков становится рождественской открыткой

Краков зимой открывает свои тайны: рождественские ярмарки, доступные цены на отдых и очарование Старого города — всё это ждет вас в Польше.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Как научиться плавать кролем, брассом и на спине — рекомендации тренера Егора Янсона
Наука

Новый вид беттонга: останки из пещеры рассказали об эволюции и исчезновении сумчатых
Дом

Чистка утюга от накипи и налёта продлевает срок службы прибора
Авто и мото

ГИБДД: за перевозку детей без сертифицированного автокресла с июля 2025 года штрафуют
Культура и шоу-бизнес

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн прокомментировал замечания Сэма Асгари о своей книге
Красота и здоровье

Сезонное аффективное расстройство: врач назвала ключевые отличия от хандры и запретила самолечение
Еда

Кулинарный эксперт рекомендует стейк из свинины на мангале с маринадом из вина
Садоводство

Для проращивания косточку персика замачивают в воде и хранят в прохладном месте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet