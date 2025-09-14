Бургеры и и мороженое: какие новые сети фастфуд покоряют американцев

Фастфуд в США продолжает развиваться и меняться. Хотя McDonald's и KFC по-прежнему остаются гигантами рынка, всё больше американцев выбирают другие сети, которые предлагают свежие идеи и новые вкусы.

Chick-fil-A — эталон качества и сервиса

Уже седьмой год подряд подростки называют Chick-fil-A своим любимым брендом. Секрет успеха прост: стабильное качество, вежливый сервис и чистота. Средний ресторан приносит более $9 млн в год — это более чем в два раза выше, чем у McDonald's.

Taco Bell — мексиканский стиль с акцентом на курицу

Сеть делает ставку на курицу: более 40 % заказов теперь связано с этим продуктом. В меню появляются новые позиции вроде бургеров и "dirty sodas", а к 2026 году обещаны куриные наггетсы. Taco Bell остаётся лидером мексиканского направления fast food.

Del Taco — лучший drive-thru

По результатам опроса USA Today именно Del Taco назван лучшим сервисом drive-thru в США. Причина популярности — разнообразное меню, доступные цены и даже веганские варианты. Для путешественников на авто эта сеть становится всё более привлекательной.

Dave's Hot Chicken — феномен нового поколения

Начав с маленького киоска, бренд вырос в сеть из более чем 280 ресторанов и был оценён более чем в $1 млрд. Его фишка — "горячая" курица в стиле Нэшвилла, которая пользуется бешеным успехом у молодёжи.

Culver's — уют Среднего Запада

Более 1000 ресторанов в 25 штатах делают Culver's важным игроком. Сеть известна своими ButterBurgers и замороженным кремом, которые стали символом комфортной еды для семейных визитов.

Тренды 2025 года

Главный тренд — смещение акцента с говядины на курицу. Американцы всё чаще выбирают блюда из курицы, а сети соревнуются в том, кто предложит более интересный вариант. Ещё одна тенденция — рост небольших и региональных брендов, которые предлагают уникальные вкусы и впечатления.