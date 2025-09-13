Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пончики
Пончики
© flickr.com by Mack Male is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:25

Почему чизкейк и донаты стали культовыми символами США

Десерты в США сочетают европейские корни и местные новации

Американская кухня известна своими яркими и калорийными десертами. Они давно стали частью культуры, а некоторые — настоящими символами страны.

Чизкейк

Нью-Йоркский чизкейк — плотный, насыщенный и нежный десерт на основе сливочного сыра. Его подают в ресторанах, кафе и пекарнях по всей стране. Этот десерт стал визитной карточкой американской гастрономии.

Донаты

Кольца из дрожжевого теста с глазурью или начинкой стали частью массовой культуры. Донаты подают к кофе в офисах, на заправках и в кафе. Они ассоциируются с повседневной жизнью, а также с полицейскими сериалами, где кофе и пончик — привычный дуэт.

Брауни

Шоколадное пирожное с плотной текстурой появилось в США в начале XX века и быстро стало классикой. Его готовят дома, в кофейнях и ресторанах. Брауни часто подают с мороженым или орехами.

Пекановый пирог

Южные штаты известны своим пекановым пайем. Орехи, карамельная начинка и хрустящая корочка делают его неизменным гостем на столе в День благодарения и Рождество.

Морковный торт и яблочный пай

Морковный торт с кремом из сливочного сыра популярен по всей стране, а яблочный пирог давно стал символом "американской мечты". Его простота и вкус делают его универсальным десертом для праздников и будней.

Современные тенденции

Сегодня американские десерты развиваются в сторону лёгких и креативных вариантов: появляются веганские брауни, чизкейки без глютена и донаты с необычными начинками. Но классика остаётся любимой у большинства.

