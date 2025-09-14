Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кофейня
Кофейня
© unsplash.com by Росс Варретт is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:44

От старых diners до модных coffee shops: как менялась культура в США

Кофейни в США стали пространством для общения и работы в городах

Американская городская культура немыслима без кофеен. Они стали частью повседневной жизни, формируя не только гастрономические привычки, но и социальные связи.

Истоки

Первые кафе в США появились ещё в XIX веке, но настоящий бум начался в XX веке, когда кофе стал символом быстрого ритма городов. Сначала это были diners, где кофе подавали бесконечными кружками, а позже — специализированные coffee shops.

Кофе с собой

Одной из главных особенностей американской кофейной культуры стало "to go". Большие бумажные стаканы с крышкой превратились в символ утренней спешки. Эта привычка родилась в мегаполисах и быстро распространилась по всей стране.

Пространство для встреч

Кофейни стали социальными центрами. Здесь встречаются друзья, проходят свидания, обсуждаются проекты. Атмосфера демократичности и доступности делает их удобными для любых форм общения.

Работа и творчество

Современные кофейни оснащены Wi-Fi и розетками, поэтому они стали альтернативой офису. Фрилансеры и студенты проводят здесь часы, превращая кафе в пространство для работы и учёбы.

Влияние сетей

Крупные сети вроде Starbucks сделали кофе доступным и привычным, закрепив формат "третьего места" — пространства между домом и работой. При этом локальные кофейни сохраняют индивидуальность, предлагая авторские напитки и уникальные интерьеры.

Часть городской культуры

Кофейни — это не только гастрономия, но и стиль жизни. Они отражают ритм города, создают атмосферу уюта в мегаполисе и становятся фоном для тысяч маленьких историй.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роуд-трипы в США объединяют природу, культуру и свободу дорог сегодня в 5:46

Почему роуд-трипы стали символом американской мечты

Роуд-трипы в США — это культ свободы и дорог: легендарная трасса №66, Тихоокеанское побережье, каньоны и национальные парки. Каждый маршрут открывает страну заново.

Читать полностью » Блогер Тим назвал ночную жизнь Бангкока разочарованием вчера в 20:19

Бангкок под огнём критики: блогер жёстко прошёлся по “ночной столице Азии”

Ирландский тревел-блогер раскритиковал Бангкок, назвав его «унылым ток-шоу для пьяных пенсионеров». Туристы, по его словам, выглядят жалко.

Читать полностью » Экономист Балынин: самый выгодный месяц для отпуска россиян — октябрь вчера в 19:19

Экономисты подсчитали: отпуск в каком месяце принесёт больше денег

Экономист подсчитал, когда выгоднее брать отпуск в конце года. Октябрь приносит больше выплат, ноябрь — самый невыгодный из-за праздников.

Читать полностью » Королевский дворец и улочки Гамла Стана остаются главной достопримечательностью Стокгольма вчера в 18:29

Стокгольм с высоты башен и с воды: город, который раскрывается с разных сторон

Погрузитесь в магию Стокгольма с его уникальными музеями, историческими уголками и красивейшими природными местами — 10 секретных локаций ждут вас!

Читать полностью » На гонку MotoGP в Муджелло в 2025 году приехали 166 тысяч зрителей, среди них Киану Ривз вчера в 17:23

Муджелло не спит: тосканские ночи превращаются в карнавал шума и страсти

Занимательная атмосфера Тосканы во время MotoGP: шум, вечеринки и дикие приключения в каждой детали. Узнайте, что делает Муджелло таким особенным.

Читать полностью » Национальный парк Гуанахакабибес на Кубе привлекает туристов лагунами и коралловыми рифами вчера в 15:13

Куба живёт в прошлом и будущем одновременно: почему туристы сходят с ума от этих контрастов

Откройте для себя Кубу, где колониальное прошлое и яркая современность создают уникальный маршрут! Шестидневное путешествие за 82 200 рублей подарит незабываемый опыт.

Читать полностью » Туроператоры: в сентябре 2025 года в Турции нет горящих туров из-за высокой загрузки отелей вчера в 14:40

Турция осенью без скидок: бархатный сезон превратился в гонку за свободный номер

Узнайте, почему в сентябре 2025 года цены на туры в Турцию остались высокими. Отели загружены, а 'горящие' предложения исчезли — в чём причина?

Читать полностью » АТОР: туры в Таиланд из Москвы зимой 2025–2026 стоят от 204 тысяч рублей вчера в 13:38

Как сэкономить на зимнем отдыхе в Таиланде: секрет — в выборе города вылета

Статистика роста цен на туры в Таиланд на зиму 2025-2026 может шокировать россиян. Средние суммы варьируются от 150 до 215 тыс. рублей — изучите детали.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные: мурлыканье кошек снижает давление и частоту сердечных сокращений у человека
Садоводство

Энди Фергюсон: карликовые фруктовые деревья могут плодоносить в домашних условиях
Красота и здоровье

Врач Скорпилева предупредила об осенней аллергии на помидоры, арбузы и ягоды
Спорт и фитнес

Дарья Князева, специалист по функциональным тренировкам, рассказала о массаже головы для спокойного сна
Авто и мото

Hyundai снизила цены на модели Alcazar, Tucson и Verna в Индии из-за изменений в налогах
Красота и здоровье

Остановка сердца из-за таблеток: как дигоксин и фуросемид становятся смертельным дуэтом
Дом

Стеклянные контейнеры безопаснее пластиковых для хранения продуктов
Дом

Контейнеры для хранения продуктов выбирают по материалу и назначению
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet