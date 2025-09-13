Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мясо на решетке
Мясо на решетке
© https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ossewa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:18

От Техаса до Каролины: как меняется вкус американского барбекю

Культура барбекю в США различается по регионам и способам приготовления

Барбекю в США — это не просто способ готовки, а целая культура. Оно объединяет семьи, праздники и даже целые штаты. При этом в разных регионах барбекю имеет собственные традиции и рецепты, за которые жители спорят и гордятся ими десятилетиями.

Южные истоки

История американского барбекю начинается на Юге, где мясо готовили медленно на открытом огне или в коптильнях. Здесь барбекю стало частью общих встреч и праздников, а сам процесс готовки — символом гостеприимства.

Техас

В Техасе главным ингредиентом считается говядина. Здесь ценят большие куски грудинки, приготовленные методом медленного копчения на дубовых или пекановых дровах. Соусы используются редко: вкус мяса выходит на первый план, а приправы только подчеркивают его.

Каролины

Северная и Южная Каролины известны свиным барбекю. Классика — это свинина, приправленная уксусными или горчичными соусами. Каждый регион Каролины имеет свои варианты: от острого уксусного маринада до густого жёлтого соуса на основе горчицы.

Канзас-Сити

Канзас-Сити славится разнообразием. Здесь используют свинину, говядину, курицу и даже сосиски. Главное отличие — сладкий томатный соус с карамельными нотками. Барбекю этого региона считается одним из самых универсальных и "американских".

Мемфис

Мемфис — столица свиных рёбер. Их готовят "всухую" с большим количеством специй или "мокрыми" — с соусом. Оба стиля пользуются равной популярностью и отражают любовь региона к насыщенным вкусам.

Туристическая ценность

Для путешественника барбекю — это способ познакомиться с культурой региона. Заказывая говядину в Техасе или рёбра в Мемфисе, турист получает не просто блюдо, а часть местной традиции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россияне 35–54 лет чаще всего выбирают отдых в традиционных избах вчера в 20:17

Гламур уходит, избы возвращаются: как зумеры меняют формат отдыха

Отдых в стиле «избинг» набирает популярность: спрос вырос на 15%. Туристы едут в деревни и купеческие дома, но эксперты предупреждают — бизнес непростой.

Читать полностью » После пробного рейса запущено регулярное морское сообщение между Сочи и Сухумом вчера в 19:54

Раньше только КПП, теперь и море: как изменилась дорога в Абхазию

С 30 августа из Сочи в Сухум можно будет добраться на скоростном судне «Комета». Поездка займёт 2 часа, билет туда-обратно стоит от 2000 руб.

Читать полностью » Time Out Europe включил Тирану в список самых дешёвых столиц Европы для ресторанов и развлечений вчера в 18:40

Город без Шенгена: куда летят туристы, уставшие от визовых правил

Тирана, столица Албании, привлекает туристов доступными ценами, яркой культурной жизнью и уникальной кухней. Узнайте, почему стоит выбрать её для вашего отдыха!

Читать полностью » Рождественская ярмарка в Кракове пройдёт с 29 ноября 2025 по 1 января 2026 года вчера в 16:34

Глинтвейн, ярмарки и огни: когда Краков становится рождественской открыткой

Краков зимой открывает свои тайны: рождественские ярмарки, доступные цены на отдых и очарование Старого города — всё это ждет вас в Польше.

Читать полностью » В Бельгии больше замков на квадратный километр, чем в любой другой стране мира вчера в 15:31

12 причин поехать в Бельгию: от алтаря ван Эйков до веломаршрутов Меркса

Бельгия не только известна вафлями и шоколадом, но и скрывает множество интересных достопримечательностей. Узнайте об уникальных музеях, замках и гастрономических открытиях!

Читать полностью » Подъём на смотровую площадку Лахта-центра занимает несколько секунд на сверхскоростном лифте вчера в 14:40

Экскурсия в Лахта-центр: как сэкономить и попасть туда, где билетов "никогда нет"

Узнайте, как провести незабываемую экскурсию в Лахта-центр: советы по скидкам, билетам и ожиданиям от погоды.

Читать полностью » Сентябрьская распродажа Победы: билеты в Дубай подорожали на 11,4 тыс. руб. по сравнению с августом вчера в 13:31

"Скидка" превратилась в наценку: как распродажа "Победы" удивила пассажиров

Распаковка секретов акций 'Победы': как растут цены на авиабилеты перед распродажей. Узнайте, почему скидки могут обмануть ваши ожидания.

Читать полностью » Путешествие на автодоме требует готовности к ограниченному пространству вчера в 12:58

С чем на самом деле приходится мириться в доме на колёсах

Путешествие на автодоме дарит свободу, но требует компромиссов: ограниченное пространство, расходы на топливо, бытовые заботы и правила парковки сопровождают каждую поездку.

Читать полностью »

Новости
Наука

Разгадан секрет колодца Бархут: мифы и реальность йеменской бездны
Дом

Утюг и отпариватель выполняют разные задачи в уходе за одеждой
Питомцы

Ветеринары сообщили: фумигаторы с пиретроидами опасны для кошек
Авто и мото

Аналитики: 42% россиян выбирают каско в ценовой категории от 10 до 30 тысяч рублей
Еда

Пальчики из куриного филе с начинкой запекаются в духовке до золотистой корочки
Культура и шоу-бизнес

Певец Niletto рассказал о влиянии песен Александра Розенбаума на своё творчество
Туризм

Национальные праздники США сопровождаются традиционными блюдами и напитками
Садоводство

Сентябрь — оптимальное время для посадки кустарников и весенних луковиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet