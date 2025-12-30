Стихия выключает города: зимний шторм парализовал энергосистему США

Зимний шторм, накрывший сразу несколько регионов США, привёл к масштабным перебоям в электроснабжении и серьёзным сбоям в работе транспорта. Последствия непогоды ощутили миллионы людей — от Среднего Запада до северо-востока страны, где экстремальные погодные условия нарушили привычный ритм жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторингового ресурса PowerOutage.

Масштабные отключения электроэнергии

По информации PowerOutage, более 100 тысяч домохозяйств и торговых точек остались без электричества. Наиболее сложная ситуация сложилась в штате Мичиган, где без света оказались свыше 53 тысяч потребителей. Существенные отключения также зафиксированы в Нью-Йорке — более 22 тысяч, и в Пенсильвании, где электричество отсутствует примерно у 12 тысяч абонентов.

Кроме того, ещё около 15 тысяч потребителей остаются без электроснабжения в штатах Огайо, Мэриленд, Западная Вирджиния и Вирджиния. Энергетические компании работают в усиленном режиме, однако восстановление сетей осложняется продолжающейся непогодой.

Шторм, снег и ураганный ветер

Как сообщили в национальном метеобюро, причиной отключений стали сильные снегопады и штормовой ветер, обрушившиеся на регионы Среднего Запада и северо-востока США. Погодные условия резко ухудшились в течение понедельника, что привело к обледенению линий электропередачи и повреждениям инфраструктуры.

В отдельных районах скорость ветра достигала опасных значений.

"Вечером в понедельник скорость ветра в Чикаго местами достигала 25 м/с", — сообщили в национальном метеобюро США.

Такие порывы способны валить деревья и повреждать энергосети, что и стало одной из ключевых причин масштабных отключений.

Транспортный коллапс и аварии

Непогода серьёзно ударила и по транспортной системе. Шторм стал причиной массовых отмен и задержек авиарейсов, особенно в крупных транспортных узлах. На автодорогах зафиксировано большое количество дорожно-транспортных происшествий, вызванных плохой видимостью и скользким покрытием.

По оценкам телеканала NBC, в зоне воздействия стихии оказались почти 110 миллионов человек. В ряде городов власти рекомендовали жителям по возможности отказаться от поездок и оставаться дома до стабилизации погодных условий.

Последствия и прогнозы

Синоптики предупреждают, что погодная ситуация может оставаться сложной в ближайшее время. Энергетики и экстренные службы продолжают ликвидацию последствий шторма, однако скорость восстановления напрямую зависит от того, насколько быстро ослабнет ветер и прекратятся снегопады.

Эксперты отмечают, что подобные зимние штормы всё чаще становятся причиной масштабных сбоев в инфраструктуре, заставляя власти и коммунальные службы пересматривать подходы к устойчивости энергосетей в условиях экстремальной погоды.