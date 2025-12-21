Лучше не возвращаться: Google и Apple предупредили сотрудников о ловушке выезда из США

Американские технологические гиганты Google и Apple начали предупреждать часть своих сотрудников о рисках выезда за пределы США, опасаясь проблем с повторным въездом в страну. Речь идет о работниках, находящихся в Соединенных Штатах по трудовым визам, для которых зарубежные поездки могут обернуться длительными задержками и неопределенностью. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на внутренние письма компаний.

Рекомендации для сотрудников с визами

Согласно публикации, внешние юридические консультанты Google и Apple разослали сотрудникам электронные письма с настоятельным советом воздержаться от поездок за границу. Рекомендация касается тех работников, которым для повторного въезда в США требуется получение визовых штампов в американских посольствах и консульствах.

"Google и Apple советуют некоторым сотрудникам с визами не выезжать за пределы США в связи с задержками в посольствах", — говорится в материалах Business Insider.

В письмах подчеркивается, что процесс оформления виз в настоящее время занимает значительно больше времени, чем обычно, и может привести к затягиванию возвращения в страну.

Причины задержек и усиление проверок

Как отмечает издание, ключевой причиной проблем стали новые требования американских властей, связанные с проверкой социальных сетей заявителей. Для ряда категорий въезжающих в США введен более жесткий контроль цифрового следа, что заметно усложнило и замедлило визовые процедуры.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на документы погранично-таможенной службы США сообщал, что власти планируют запрашивать у иностранных граждан данные их социальных сетей за последние пять лет. Кроме того, заявителей могут обязать предоставлять номера телефонов и адреса электронной почты, которыми они пользовались в этот период, а также подробную информацию о ближайших родственниках, включая места их проживания.

Общий тренд на ужесточение визовой политики

Предупреждения IT-корпораций укладываются в более широкий контекст ужесточения миграционной и визовой политики США. В ноябре администрация президента Дональда Трампа дала указание визовым службам рассматривать наличие диабета и других хронических заболеваний — болезней сердца, онкологических диагнозов и ожирения — как возможные основания для отказа во въезде иностранцам.

Газета Washington Post также сообщала, что Госдепартамент США расширил перечень причин для отказа в визе. В него, в частности, могут входить достижение пенсионного возраста, наличие пожилых родителей или иждивенцев с инвалидностью и "особыми потребностями".

Риски для бизнеса и работников

Для крупных технологических компаний подобные ограничения создают дополнительные сложности. Многие специалисты Google и Apple — это высококвалифицированные иностранные сотрудники, для которых международная мобильность является частью профессиональной жизни. Риски застрять за пределами США из-за бюрократических процедур вынуждают работодателей заранее предупреждать персонал и корректировать планы командировок.

Таким образом, рекомендации Google и Apple отражают не частный случай, а системные изменения в визовой политике США, которые все сильнее влияют как на бизнес, так и на судьбы иностранных специалистов.