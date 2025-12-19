Стрельба стала последней каплей: иммиграционная программа США, о которой мечтали миллионы, внезапно оказалась под угрозой

После стрельбы возле одного из ведущих американских университетов власти США решили пересмотреть одну из самых известных иммиграционных программ страны. Речь идет о лотерее грин-карт, которая, по мнению администрации, несет риски для внутренней безопасности. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Приостановка программы Diversity Lottery

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила, что программа Diversity Lottery (DV1) будет приостановлена по поручению Дональда Трампа. По ее словам, это решение принято для усиления мер безопасности и предотвращения подобных трагедий в будущем. Она подчеркнула, что цель — "гарантировать, что ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы".

Программа Diversity Lottery позволяла иностранным гражданам получить грин-карту США через лотерею с последующим собеседованием в американском посольстве. Как правило, прием заявок начинался в ноябре, однако в этом году он так и не был запущен. Дональд Трамп выступал против этой программы еще во время своего первого президентского срока.

Связь решения со стрельбой в Брауновском университете

Поводом для пересмотра программы стала стрельба, произошедшая 13 декабря возле Брауновского университета. В результате нападения погибли два человека, еще как минимум восемь получили ранения. Следствие установило, что стрелявший въехал в США именно по визе DV1.

Нападавшим оказался 48-летний гражданин Португалии Клаудио Невеш Валенте. Он получил право на въезд в США более 20 лет назад, выиграв грин-карту по программе Diversity Lottery, и на протяжении длительного времени был связан с Брауновским университетом, где учился более двух десятилетий.

Ход расследования и дополнительные эпизоды

По данным следствия, Валенте также может быть причастен к убийству профессора Массачусетского технологического института Нуну Лурейру, произошедшему 15 декабря.

Через несколько дней после стрельбы самого Валенте обнаружили мертвым на территории штата Нью-Гэмпшир. Обстоятельства его гибели официально не раскрываются.