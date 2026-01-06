Венесуэла снова в прицеле США: Белый дом оставил за собой право на силовой сценарий

Ситуация вокруг Венесуэлы остаётся одним из ключевых внешнеполитических сюжетов для Вашингтона: Белый дом даёт понять, что сценарии давления ещё не исчерпаны, хотя ставка делается на действующие контакты. При этом американская администрация демонстрирует уверенность в собственных возможностях и не считает вероятным резкое обострение. Об этом сообщает издание "Ведомости".

Контакты с Дельси Родригес и военный сценарий

Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать, общался ли он лично с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Вместе с тем он подчеркнул, что госсекретарь Марко Рубио свободно говорит с ней на испанском языке, а их рабочие отношения остаются прочными. По словам американского лидера, именно этот канал взаимодействия сейчас является ключевым.

В интервью NBC News Трамп дал понять, что Соединённые Штаты теоретически готовы к второй военной операции в Венесуэле, если Родригес прекратит сотрудничество с Вашингтоном. Однако он подчеркнул, что не считает такой сценарий вероятным. При этом президент отметил, что американская сторона была готова и к подобному развитию событий.

Споры вокруг оппозиции и позиция Белого дома

Трамп также опроверг публикацию The Washington Post о том, что он якобы отверг кандидатуру венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо из-за её Нобелевской премии мира. По его словам, она не должна была получить эту награду, однако этот факт никак не повлиял на принятое решение.

Президент США добавил, что критика со стороны части союзников, касающаяся долгосрочных обязательств Вашингтона в Венесуэле, не вызывает у него сомнений в собственной поддержке. Он выразил уверенность в прочности своей политической базы и подчеркнул личную связь с движением сторонников.

Конгресс и поддержка курса Трампа

Говоря о взаимодействии с Конгрессом, Трамп сообщил, что не запрашивал нового разрешения на проведение рейда и не считает это необходимым в случае возможного повторного ввода войск. По его утверждению, законодатели были осведомлены о происходящем и в целом поддерживают действия администрации.

При этом президент отказался уточнять детали этой осведомлённости, ограничившись общей оценкой. Эта формула, по его мнению, отражает уровень поддержки внутри страны и легитимность проводимого курса.