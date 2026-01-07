Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:32

Три шага без права на отказ: США поэтапно расписали будущее Венесуэлы

Вашингтон разделил стратегию по Венесуэле на три этапа — Рубио

Ситуация вокруг Венесуэлы перешла в фазу открытого политического и силового давления со стороны США. После недавних военных действий Вашингтон публично обозначил рамки дальнейших шагов, представив поэтапный план трансформации власти и экономики страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Три этапа американской стратегии

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что план Вашингтона по Венесуэле состоит из трёх ключевых частей. Первая из них связана с немедленной стабилизацией обстановки внутри страны. По словам главы Госдепартамента, приоритетом является предотвращение дестабилизации и масштабных потрясений.

"Первый шаг — стабилизация ситуации в стране. Мы не хотим, чтобы она погрузилась в хаос", — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Экономика и условия для бизнеса США

Вторым элементом плана обозначено восстановление венесуэльской экономики. При этом Рубио прямо связал этот процесс с доступом американского бизнеса к экономическим секторам страны.

Передача власти и амнистия оппозиции

Третья часть стратегии США касается смены власти в Венесуэле. Как отметил Рубио, передача полномочий должна проходить с учётом амнистии для оппозиционных сил.

Заявление прозвучало на фоне событий 3 января, когда США нанесли авиаудары по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и первую леди Силию Флорес. Вскоре после этого администрация президента США Дональда Трампа приступила к разработке плана управления Венесуэлой.

Кто разрабатывает план

Для координации действий была создана рабочая группа. В неё вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Именно эта группа занимается выработкой дальнейших решений по венесуэльскому направлению.

