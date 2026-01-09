Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
© commons.wikimedia.org by Stefaniegbh is licensed under CC BY-SA 3.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:53

Нефть вместо санкций: США и Венесуэла неожиданно перешли к сотрудничеству

Вашингтон развивает энергетическое взаимодействие с Каракасом — президент Трамп

Взаимодействие Вашингтона и Каракаса в энергетической сфере, еще недавно казавшееся маловероятным, теперь подается как пример прагматичного сотрудничества. Речь идет не о декларациях, а о конкретных совместных проектах, которые, по утверждению американской стороны, уже дают результат. Об этом сообщает РИА Новости.

Сигнал о сближении

Президент США Дональд Трамп заявил о налаженном взаимодействии с Венесуэлой, сделав акцент на энергетике как ключевом направлении диалога. По его словам, сотрудничество двух стран выходит за рамки точечных контактов и носит системный характер, затрагивая восстановление стратегически важной инфраструктуры.

"США и Венесуэла успешно сотрудничают, особенно в вопросах восстановления своей нефтегазовой инфраструктуры в гораздо большем масштабе, лучшем и более современном виде", — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Нефтегаз как основа взаимодействия

В заявлении подчеркивается, что речь идет не просто о ремонте или поддержании существующих мощностей. Американский лидер акцентировал внимание на модернизации нефтегазовой инфраструктуры, предполагающей более высокий технологический уровень и расширение масштабов работ. Такой подход может означать переход к долгосрочному формату сотрудничества, ориентированному на обновление отрасли в целом.

Для Венесуэлы, обладающей одними из крупнейших запасов углеводородов в мире, восстановление нефтегазового сектора имеет ключевое значение для экономики. Для США же подобное взаимодействие открывает возможности влияния на энергетические процессы в регионе.

Контекст и возможные последствия

Заявление Трампа прозвучало на фоне повышенного внимания к роли энергетики в международной политике. Восстановление и модернизация нефтегазовой инфраструктуры Венесуэлы при участии США может повлиять как на региональные рынки, так и на глобальный энергетический баланс.

При этом сам формат и детали сотрудничества пока не раскрываются. Однако сам факт публичного подтверждения со стороны президента США указывает на изменение риторики и, возможно, на пересмотр подходов к взаимодействию с Каракасом в практической плоскости.

