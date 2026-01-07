США выдвинули новые условия Венесуэле — список оказался жёстким

После смены власти в Венесуэле Вашингтон, по данным американских СМИ, выдвинул новому руководству страны ряд жёстких условий. Речь идёт не только о внутренней политике, но и о пересмотре внешних связей Каракаса. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Требования Вашингтона к Каракасу

США настаивают на том, чтобы временное правительство Венесуэлы выслало из страны официальных советников из России, Китая, Ирана и Кубы. Как утверждает New York Times, эти требования адресованы новому лидеру Венесуэлы Дельси Родригес. По информации издания, речь идёт о представителях, которые, по версии американской стороны, якобы продолжают находиться в Венесуэле.

Закрытое обсуждение в Конгрессе

Как пишет New York Times, список условий был озвучен госсекретарём США Марко Рубио во время закрытого общения с членами Конгресса.

"В понедельник во время закрытого завещания с высокопоставленными членами Конгресса госсекретарь Марко Рубио перечислил список требований администрации Трампа к новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес", — пишет New York Times со ссылкой на анонимный источник.

Разграничение советников и дипломатов

При этом, по данным газеты, требования Вашингтона не означают полного разрыва дипломатических каналов. New York Times отмечает, что США допускают возможность сохранения присутствия отдельных дипломатов указанных стран в Венесуэле.