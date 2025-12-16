Гарантии безопасности для Украины поставили "на время": промедление может всё изменить

США настаивают на том, чтобы Украина как можно скорее согласилась на сделку, предполагающую гарантии безопасности, сопоставимые с пятой статьёй устава НАТО. Эти гарантии рассматриваются как ключевой элемент будущего соглашения, однако их предоставление напрямую увязывается со скоростью принятия решения Киевом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на публикацию Politico.

"Это предложение — самое сильное и явное обещание безопасности, которое администрация Трампа дала Украине, но оно сопровождается скрытым ультиматумом: примите его сейчас, или следующий вариант будет не таким щедрым", — говорится в публикации Politico. Таким образом, вопрос безопасности фактически связывается с политической лояльностью и оперативностью.

Позиция США и роль союзников

По словам высокопоставленного американского чиновника, если украинские власти будут затягивать с решением, обсуждаемые гарантии могут вообще не войти в будущую мирную сделку.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США и страны Евросоюза достигли договорённости о предоставлении Украине гарантий безопасности, аналогичных пятой статье НАТО. Одновременно портал Axios со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщил, что президент Дональд Трамп считает возможным убедить Россию согласиться на такие гарантии со стороны Запада.

Российский фактор в переговорах

Москва последовательно обозначает свою линию в вопросе расширения НАТО. В сентябре Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в Североатлантический альянс.