Ослабление антироссийских санкций США: что будет с ценами на нефть, глобальный рынок, мнение аналитика

Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, временно выводящую российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на танкеры до 12 марта 2026 года, из-под действия ограничительных мер. Несмотря на попытки Вашингтона стабилизировать рынок, эксперты прогнозируют обратный эффект в виде роста котировок на черное золото. Данная мера, по мнению аналитиков, может лишь усилить нервозность участников торгов, опасающихся затяжных проблем с логистикой в ближневосточном регионе. Рынок отреагировал на новости с настороженностью, так как шаг американских властей интерпретируется как признание острого дефицита сырья.

Почему цены пойдут вверх

Смягчение санкционного режима в текущих условиях способно спровоцировать подорожание нефти вместо ожидаемого снижения. Трейдеры склонны трактовать действия регулятора как косвенное подтверждение серьезных проблем с глобальными поставками.

Беспокойство рынков подогревается тем фактом, что лицензия выдана на ограниченный срок. По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, это указывает на грядущие многонедельные сложности с проходом судов через Ормузский пролив.

"Цена, наоборот, может отреагировать даже ростом, потому что трейдеры на это смотрят: во-первых, раз лицензия выдается на 30 дней, значит и еще несколько недель продлится перекрытие Ормузского пролива. Во-вторых, раз американцы пошли на заморозку антироссийских санкций, значит дела действительно плохи, значит действительно настолько высок дефицит", — сказал Игорь Юшков.

Механика американских ограничений

Целью Вашингтона при введении новой лицензии было купирование скачков стоимости энергоносителей. Тем не менее эксперты отмечают определенную двусмысленность такой политики, так как прямой запрет на приобретение углеводородов из России фактически отсутствовал и ранее.

Основным барьером для контрагентов выступало взаимодействие с компаниями из санкционного списка. В их число входят крупнейшие игроки российского сектора, такие как "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть", чьи операции были ограничены из-за нахождения в так называемом списке заблокированных лиц.

Фактическая приостановка действия ряда рестрикций создает правовой прецедент, который облегчает проведение транзакций для покупателей российского сырья. Для российской стороны заморозка данных мер несет выгоду, упрощая логистические цепочки в краткосрочной перспективе.

Сигналы для глобального рынка

Поведение Соединенных Штатов на энергетическом поле вызывает у инвесторов вопросы о состоянии запасов в хранилищах. Любое административное вмешательство в санкционный механизм воспринимается профессиональным сообществом как признак уязвимости баланса спроса и предложения.

Трейдеры внимательно следят за любыми изменениями в правилах игры, оценивая риски срыва поставок. Когда регулятор идет на попятную в вопросах санкционного давления, рынок мгновенно считывает это как готовность Вашингтона жертвовать принципами ради предотвращения физического дефицита топлива.

Мировая энергетическая система остается крайне чувствительной к любым новостям из зон транзита нефти. В ситуации, когда критически важные морские пути оказываются под угрозой, любые попытки США успокоить рынок могут лишь подчеркнуть глубину системного кризиса.