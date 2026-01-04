Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:58

Операция без убедительной причины: внутри США заговорили о надуманной атаке на Венесуэлу

Удар США по Венесуэле называют сфабрикованным предлогом — подполковник Дэвис

Решение США о силовой операции против Венесуэлы вызвало резкую критику даже среди бывших американских военных. Заявления Вашингтона о мотивах атаки ставятся под сомнение, а сам удар рассматривается как действие, не имеющее убедительного обоснования. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Критика предлога для удара

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что приказ о нападении на Венесуэлу был отдан под надуманным предлогом. По его словам, официальные объяснения американских властей не выдерживают критики и не отражают реальных причин происходящего. Эксперт обратился напрямую к гражданам США, призвав их внимательнее отнестись к аргументации руководства страны.

"Это не о том, чтобы спасти Америку от наркотиков. Просто поймите, что все целиком и полностью сфабриковано", — сказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Он подчеркнул, что подобные формулировки используются для оправдания действий, которые в ином случае вызвали бы серьёзные вопросы внутри американского общества.

Двойные стандарты и реакция Вашингтона

Дэвис напомнил, что реакция США была бы совершенно иной, если бы аналогичная операция была проведена против самих Штатов. По его мнению, даже способ осуществления атаки и то, как она была представлена общественности, говорят сами за себя. Эксперт отметил, что в таких вопросах Вашингтон традиционно демонстрирует двойные стандарты.

В завершение своего обращения Дэвис вновь призвал американцев критически оценивать происходящее и не принимать официальную версию без анализа. Его слова прозвучали на фоне нарастающих споров внутри США о правомерности применения силы за рубежом и последствиях подобных решений.

Заявления Трампа и судьба Мадуро

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Соединённые Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле. По его утверждению, венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщали о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро. Позднее появилась информация, что его могли доставить в следственный изолятор в Бруклине, однако самого венесуэльского лидера журналистам так и не показали, что лишь усилило неопределённость вокруг произошедшего.

