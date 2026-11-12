США готовят ответ Китаю в Тихом океане: ставка на высоту должна будет облегчить прорыв обороны

Армия США намерена применять стратосферные аэростаты, чтобы прорывать систему ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD), которую Китай выстроил в Тихоокеанском регионе. Как заявил командующий Многосферным командованием Армии США в Тихоокеанском регионе (MDC-P) генерал-майор Бернард Харрингтон, высотные аэростаты рассматривают как более дешевую и менее заметную альтернативу дорогим ракетным комплексам и спутникам.

Главная идея — превратить аэростаты в платформы для беспилотников и боеприпасов, которые можно запускать прямо с них для разведки, ретрансляции связи или нанесения ударов. Современные системы управления позволяют аэростатам держаться в воздухе неделями. На высоте свыше 18 км они способны наблюдать за территорией противника, не покидая международного воздушного пространства.

В составе многосферной системы управления аэростаты должны решать несколько задач:

Устойчивость связи. Если противник выведет из строя спутники, аэростаты смогут их заменить.

Если противник выведет из строя спутники, аэростаты смогут их заменить. Сокращение расчетов. Данные со всех датчиков сводятся в единую картину, а обрабатывать их помогают большие языковые модели. Благодаря этому на наземных станциях управления нужно меньше военнослужащих.

Данные со всех датчиков сводятся в единую картину, а обрабатывать их помогают большие языковые модели. Благодаря этому на наземных станциях управления нужно меньше военнослужащих. «Окна возможностей». Массированный пуск недорогих средств — беспилотников, безэкипажных катеров и аэростатов — позволяет точечно подавить отдельные узлы на корабле или объекте противника и открыть основным силам объединенной группировки путь в зону поражения.

Концепцию проверяют на учениях. На Bayonet Quest 26 в районе озера Гурон отрабатывали согласованные действия: обнаружение цели, ее доразведку беспилотником и удар барражирующим боеприпасом или безэкипажным катером. На учениях Valiant Shield на Гуаме и Orient Shield в Японии испытали связку «аэростат — беспилотник большой продолжительности полета»: аэростат поднимал дрон в стратосферу и запускал его оттуда.

Похожие планы есть и у европейского командования. Его глава бригадный генерал Стивен Карпентер сообщил, что в перспективе армия рассчитывает одновременно выпускать группы по 200–300 аэростатов для радиотехнической разведки, радиоэлектронного подавления и сброса ударных средств. Сейчас военные изучают сезонные особенности воздушных потоков, чтобы выбрать оптимальные точки запуска.